Doppia cittadinanza, l'Austria: "Solo in cooperazione con Italia"

Dopo le polemiche di questi giorni sulla proposta avanazata dal neogorverno austriaco del premier Sebastian Kurz su una doppia cittadinanza per chi vive in Sud Tirolo, l'esecutivo di Vienna pare abbia scelta la strada della prudenza. Infatti l'Austria avrebbe deciso di procedere in questa direzione ma "in stretta cooperazione con l'Italia". E ad assumere questo tipo di posizione è proprio il cancelliere Sebastian Kurz. "Questo passo è qualcosa che certamente abbiamo in programma di fare solo in stretta cooperazione con l'Italia e con il governo di Roma", ha spiegato Kurz. L'annuncio è arrivato in una conferenza tenuta insieme ad Heinz-Christian Strache, il leader del partito di estrema detsra Fpo, nuovo alleato del governo di Kurz. Il cancelliere inoltra ha precisato che questo tipo di programma riguarda un progetto per incoraggiare i processi di cooperazione tra gli Stati europei. "Nel nostro programma di governo abbiamo rispettato un desiderio dei sud-tirolesi espresso da tutte le parti in Sud Tirolo e soprattutto dal governo provinciale sud-tirolese", ha affermato Kurz. Il programma di Vienna nasce anche da un accordo tra la nuova coalizione di governo. Insomma per il momento prima di ogni mossa in questa direzione, Vienna dovrà consultare il governo italiano.