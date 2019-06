Per la dottoressa è solo un'infezione: muore una 15enne diabetica

Si era sentita male in classe. Subito soccorsa, la studentessa 15enne Rosie Umney era stata portata in infermeria. Nonostante il vomito e l'iperventilazione, la dottoressa di turno aveva diagnosticato alla giovane un'infezione all'orecchio.

Poche ore dopo però la 15enne inglese è morta a causa di una chetoacidosi, una complicanza del dibete.

Le condizioni della ragazza, affetta proprio da diabete di tipo 1, sono peggiorate velocemente. Ma la dottoressa dell'infermeria non si era accorta dei sintomi e, come riporta il Messaggero, non aveva consigliato alla famiglia di portare la studentessa in ospedale.

Ora, spiegano i quotidiani locali, è stata avviata un'indagine per capire chi possa essere il responsabile del suo decesso. Dopo essere stata visitata a scuola, la ragazza era stata rimandata a casa dove la sua salute è peggiorata in poco tempo. Ma la corsa in ospedale è stata vana.