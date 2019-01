E Salvini adesso sfida Macron: "Dacci i delinquenti italiani..."

Matteo Salvini torna nuovamente a mettere nel mirino il presidente francese, Emmanuel Macron. Dopo la cattura di Cesare Battisti si accendono i riflettori anche su altri latitanti che hanno evitato la giustizia italiana fuggendo all'estero. Molti di questi hanno trovato rifuggio in Francia grazie alla "Dottrina Mitterand". Tra i latitanti fuggiti in Francia si possono ricordare i nomi di Giorgio Pietrostefani, Simonetta Giorgieri, Carla Vendetti ma anche Sergio Tornaghi, Giovanni Alimonti, Giancarlo Santilli e Marina Peterella.

E proprio su questo punto, Salvini a Non è l'Arena di Giletti manda un messaggio chiaro all'Eliseo: "Chiederò domani al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di scrivere al presidente francese, Emmanuel Macron, di restituirci altri delinquenti che hanno tolto vite. L'impegno è che sia l'inizio di un percorso, perché sai quanti ce n'è in giro". Insomma a quanto pare il ministro degli Interni adesso vuole "regolare i conti" anche con Parigi che per troppo tempo ha dato rifuggio ai terroristi italiani sfuggiti alla giustizia. Incluso Battisti...