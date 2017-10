Ecco la "blackout bomb" per contrastare Kim Jong-un

Le constanti minacce di Kim Jong-un hanno spinto la Corea del Sud a sviluppare una bomba capace di disattivare l'energia elettrica della Corea del Nord nel caso in cui cercasse di attaccare usando con ordigni militari.

Una difesa contro Kim Jong-un

In Corea del Sud la chiamano "blackout bomb". La bomba del blackout. Non provoca feriti, né spezza vite innocenti; si limita a paralizzare ogni sorta di collegamento elettrico. Seul, come si legge sul Daily Mail, sarebbe capace di costruire tale ordigno in qualsiasi momento.

Secondo quanto riporta il sito inglese inoltre, la bomba rilascerebbe dei filamenti di grafite di carbonio, espulsi e propagati in una sorte di nube, che hanno la capacità di bloccare la rete elettrica del paese e così facendo di annullare un attacco nucleare da parte di Pyongyang.