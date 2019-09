Ecco come gli immigrati entrano in Usa evitando muro di Trump

C'è un punto in Arizona in cui il muro anti immigrati eretto dal governo americano finisce: è proprio da quel punto, in cui la barriera termina, che decine di migranti mettono piede negli States, arrivando dal Messico. La polizia di frontiera americana ha diffuso un filmato in cui un nutrito gruppo di persone si intrufola in territorio Usa senza troppa fatica, se non quella del viaggio fin lì.

Nel video delle forze dell'ordine di frontiera a stelle e strisce, ecco come oltre cinquanta unità arrivino nel punto esatto in cui il muro di separazione finisce e oltrepassano il confine.

Secondo la US Customs and Border Protection dell'Arizona quelle riprese dal filmato in questione – e che sta facendo discutere negli Stati Uniti – vi sarebbero ben sessantasei persone, il 30% delle quali famiglie, poi arresisi all'arrivo della polizia nel settore di Tucson.

Una pattuglia di frontiera in una nota, come riportato dal Daily Mail, racconta che dall'inizio del mese di maggio, nove gruppi di migranti di oltre cinquanta unità hanno tentato la stessa sorte, venendo poi fermati.