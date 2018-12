Ecco l'identikit di Battisti: dell'ex terrorista non c'è traccia

Di Cesare Battisti non c'è traccia in tutto il Brasile. C'è una rete fatta di magistrati, politici e poliziotti che lo protegge da anni. Ma dopo che il presidente presidente uscente, Michel Temer, ha firmato la sua estradizione in Italia l'ex terrorista è formalmente ricercato.

La polizia brasiliana - che per ora esclude la fuga all'estero dell'ex membro dei Pac - ha infatti diffuso il suo identikit in 20 varianti "con le principali possibilità di travestimento che potrebbero essere utilizzate", da quella con la barba a quella con il cappello o il berretto.

"La polizia federale ha elaborato i ritratti con le principali possibilità di travestimento che potrebbero essere utilizzate dal cittadino italiano Cesare Battisti, che ha un mandato di arresto emesso dalla STF", si legge, "Qualsiasi informazione sul fuggitivo può essere fornita per telefono al (61) 2024-9180 o via e-mail all'indirizzo plantao.dat@dpf.gov.br. L'anonimato è totalmente garantito".

"Secondo le ultime notizie si trova nello Stato di San Paolo", dice una fonte, ha riferito una fonte. La polizia ha anche diffuso un numero di telefono e un indirizzo email per ricevere qualsiasi informazione utile ad individuare l'ex terrorista, garantendo l'anonimato a chiunque lo segnali.