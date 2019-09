Ecco le "soldatine" di plastica: il trionfo del politically correct

Vivian Lord è una bambina americana di 6 anni che quest'estate si è fatta regalare una manciata di soldatini di plastica. Dopo averci giocato per un po', ha chiesto a mamma e papà: "Perché ci sono soltanto soldati maschi?". I genitori della piccola, sorpresi dalla strana domanda della piccina, hanno cercato su Google scoprendo che non ne esistevano. Di qui il secondo "colpo di genio" della piccola Vivian: "Scriviamo una lettera a chi li fa? Voglio le soldatine". Stanno arrivando. Come scrive il sito Taskandpurpose, questa settimana la società di e-commerce BMC Toys ha annunciato di stare sviluppando un nuovo plotone con quattro donne dell'esercito che saranno disponibili a Natale il prossimo anno. Jeff Imel, rappresentante dell'azienda, ha raccontato di stare accarezzando da tempo l'idea di produrre soldatini al femminile. L'estate scorsa, un ex marine gli aveva chiesto di farlo. Imel ci ha pensato per un po'.

Infatti, disegnare e produrre un giocattolo nuovo di questo tipo ha un costo considerevole. E non sapeva se ci fosse abbastanza domanda. Poi, però, è arrivata la lettera della piccola. Che l'ha convinto a mettere da parte anche i dubbi "storici" sull'opportunità di mettere in commercio "soldatine", dato che alla metà del XX secolo - periodo a cui si ispirano la maggior parte dei soldatini fabbricati in tutto il mondo - le donne non potevano entrare nell'esercito. I nuovi stampi per le "fantesse" - si dirà così? - saranno pronti a breve. Accontentando così la piccola Vivian. Il contingente al femminile sarà composto certamente da un capitano che porta una pistola e un binocolo. Altri tre modelli sono in fase di progettazione: una donna in piedi (e una piegata) che sparano con il fucile e un'altra in ginocchio con un bazooka. In tutto, il set sarà formato da 24 pezzi con quattro diverse pose. La madre della piccola ha raccontato di avere parlato di questa possibilità con alcune donne dell'esercito, ricevendo in cambio complimenti e pacche sulle spalle. Intanto, la piccola Vivian non vede l'ora di far combattere le sue "soldatine". Spareranno meglio degli uomini?