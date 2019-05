Egitto, attacco a bus: 17 turisti feriti a Giza

Il terrorismo torna a colpire in Egitto. Un ordigno è esploso al passaggio di un pullman vicino alle piramidi di Giza, provocando il ferimento di 17 turisti, in larga parte egiziani e sudafricani. Non si hanno ancora altre informazioni, se non quelle che circolano in rete e sui social network, dove le immagini mostrano le macerie sulla strada e l'autobus danneggiato. Come scrive La Stampa , " immagini rilanciate dal profilo Twitter di un fotografo egiziano mostrano un muretto di cemento distrutto in un tratto di pochi metri e un pullman fermo sul ciglio di una strada con persone che scendono, tra cui una donna che appare ferita ".

È la seconda volta in pochi mesi che l'Egitto viene colpito nel cuore di uno dei suoi asset principali: il turismo. A dicembre, un'esplosione contro un autobus di turisti aveva provocato la morte di tre persone di origine vietnamite. E sempre nei pressi delle piramidi di Giza. Non sono arrivate ancora rivendicazioni, ma tutto lascia credere che possa trattarsi di un attentato di matrice islamista.