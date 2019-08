Egitto, conduttrice tv licenziata per avere "offeso le persone obese"

In Egitto sono esplose in questi giorni feroci polemiche contro una conduttrice televisiva accusata di “offendere le persone sovrappeso” .

La donna incriminata si chiama Reham Saeed, volto del talk show Sabaya, in onda sull’emittente nazionale al-Hayah TV. Costei, in base a quanto riportano i media locali, si sarebbe appunto ultimamente scagliata contro gli individui obesi, traendo spunto dalla recente campagna del presidente al-Sisi contro gli stili di vita poco salutari.

La Saeed, durante le dirette del suo programma, avrebbe bollato tali soggetti come “un peso per le loro famiglie e per la società” . Ad avviso della conduttrice, inoltre, le donne sovrappeso perderebbero la loro femminilità, proprio per colpa delle “devastanti tossine contenute nel grasso in eccesso” , mentre gli uomini affetti da questo problema sarebbero “ripugnanti” e “condannati alla solitudine” .

Su impulso delle proteste dei telespettatori del talk show, l’emittente ha alla fine deciso di interrompere Sabaya e di rimuovere la Saeed dal suo ruolo televisivo. Quest’ultima ha però subito protestato contro il provvedimento adottato da al-Hayah TV, etichettandolo come “dettato da pregiudizi sessisti” .

Il volto tv ha quindi esternato tutto il proprio sdegno pubblicando dei commenti sul suo profilo Instagram, in cui denuncia inoltre di essere attualmente vittima di “minacce di morte” . A causa della “campagna di odio” scatenatasi contro di lei all’indomani delle sue esternazioni pubbliche sull’obesità, la Saeed e i suoi figli sarebbero infatti divenuti oggetto di “deliranti messaggi diffusi tramite social” .

L’ormai ex conduttrice ha contestualmente postato dei messaggi in cui rivendica il proprio impegno solidale nei riguardi delle persone “piombate nella depressione per colpa dell’obesità” e la sua attività di sostegno ai nutrizionisti attivi nel promuovere stili di vita sani in Egitto.