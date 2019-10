Elezioni presidenziali in Bolivia: si va verso il ballottaggio tra Morales e Mesa

Il vincitore delle recenti elezioni presidenziali boliviane verrà, con molta probabilità, decretato soltanto una volta svoltosi un ballottaggio.

In base ai risultati parziali diffusi dalle autorità elettorali, nessuno dei candidati avrebbe ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi. Con l’83,8% delle schede scrutinate, Evo Morales si sarebbe fermato a poco più del 45% dei suffragi, mentre il suo principale rivale, il centrista Carlos Mesa, avrebbe racimolato il 38,2% delle preferenze. Di conseguenza, Morales sarà costretto ad andare al ballottaggio, per la prima volta dalla sua ascesa al potere in Bolivia nel 2006. La sfida tra il presidente uscente e il secondo classificato Mesa è prevista per dicembre.

La comunicazione dei risultati degli scrutini ha improvvisamente subito un’interruzione nella notte. Il motivo è da ricercare nel fatto che il sito web del Supremo tribunale elettorale di La Paz non è statoa aggiornato dalle 19:40 locali. Tale interruzione dell’aggiornamento dei risultati del voto ha subito causato preoccupazione da parte degli osservatori inviati nel Paese dall’Organizzazione degli Stati americani (Osa). Tramite il suo account Twitter, l’organizzazione internazionale ha quindi rimarcato l’urgenza che il Supremo tribunale chiarisca i motivi alla base del blocco delle informazioni sugli sviluppi degli scrutini.

Anche Carlos Mesa ha espresso apprensione per la misteriosa interruzione dei flussi di dati sull’esito delle presidenziali, affermando contestualmente, a suon di tweet, che lui e i suoi sostenitori non permetteranno alcun tentativo di manipolazione dell’esito della consultazione popolare. Egli ha comunque indicato la sua pressoché sicura partecipazione al ballottaggio come una “vittoria indiscutibile” .

La causa della sospensione degli aggiornamenti sulle schede scrutinate è stata alla fine spiegata ai media da María Eugenia Choque, presidente del Supremo tribunale elettorale boliviano. La donna, citata dalla Bbc, ha appunto chiarito che il sito non sarebbe stato più aggiornato al fine di attendere che i tribunali regionali finissero di comunicare le percentuali di voto accertate nelle circoscrizioni di rispettiva competenza.

Nonostante lo scenario di un ballottaggio si avvicini sempre più, Morales continua a ostentare sicurezza, affermando che gli ultimi voti che saranno esaminati, ossia quelli delle zone rurali, gli consentiranno di ottenere una vittoria al primo turno.