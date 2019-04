Elezioni in Spagna, exit poll: ​Psoe in testa, Vox entra in Parlamento

Chiuse le urne in Spagna. Gli exit poll e i primi dati reali danno il partito socialista è in vantaggio ma non otterrebbe la maggioranza del parlamento. Il Psoe del premier uscente Pedro Sanchez avrebbe tra i 116 e i 121 seggi. Podemos circa 45. I due partiti, uniti, otterrebbero quindi una maggioranza relativa non sufficiente per governare.

Situazione di paralisi anche a destra, visto che la potenziale maggioranza composta da Partito popolare, Ciudadanos e vox non sarebbe in grado di raggiungere gli scranni necessari a prendere la Moncloa. Il Pp avrebbe ottenuto circa 70 seggi, Ciudadanos meno di 50 e Vox, il partito dell'ultradestra considerato uno delle sorprese di questa tornata elettorale, fra i 36 e i 38 seggi.

Il partito di Santiago Abascal esulta. Rocio Monasterio, presidente del Partito, ha affermato che che in Parlamento si sentirà parlare "con fermezza e determinazione di unità della nazione e di libertà e uguaglianza di tutti gli spagnoli". La Monasterio ha ringraziato i militanti e ha parlato di elezioni storiche.

I dati reali

Dopo la chiusura degli ultimi seggi, quelli delle isole Canarie, il ministero dell'Interno ha pubblicato i primi risultati reali che confermano il trend degli opinion poll ,anche se il campione è ancora molto basso. Il Partito socialista sarebbe in testa con 128 seggi, a seguire il conservatore Partito popolare con 69 seggi, terzo Ciudadanos con 45, Podemos con 28 seggi e Vox con 21 seggi.

Ingovernabilità alle porte?

In ogni caso, sembra confermato il fatto che tutti saranno costretti a trovare un'alleanza per governare la Spagna. Il Partito socialista, pur con una maggioranza netta rispetto al secondo partito, e cioè il Partito popolare, dovrà per forza di cose ricomporre una coalizione che già si è dimostrata molto fragile e che ha costretto Sanchez a lasciare l'incarico e a indire elezioni anticipate.