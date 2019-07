Elicottero cade in mare alle Bahamas: 7 vittime

Ieri, un elicottero è precipitato nell'oceano, mentre viaggiava dall'isola di Big Grand City, nella Bahamas, a Fort Lauderdale in Florida. Nello schianto hanno perso la vita tutti i sette passeggeri che si trovavano a bordo del velivolo, 4 donne e 3 uomini. Tra loro c'è anche il "re del carbone" Chris Cline.

Non sono ancora note le cause dell'incidente aereo, che sembra sia avvenuto subito dopo il decollo. Il team di investigatori specializzato in incidenti aerei ha confermato, secondo quanto riporta il New York Times, la morte di sette persone, specificando però di non aver aver ancora determinato l'identità di tutte le vittime.

Cline, imprenditore, miliardario e noto filantropo, avrebbe compiuto 61 anni venerdì. Aveva iniziato a lavorare nell'industria del carbone all'età di 22 anni e, 10 anni dopo, aveva fondato un gruppo di sviluppo energetico. Proprietario di alcune miniere di carbone in West Virginia, era diventato il "re del carbone". Il governatore del West Virginia l'ha ricordato su Twitter, come un uomo " meraviglioso, amorevole e generoso ".

Today we lost a WV superstar and I lost a very close friend. Our families go back to the beginning of the Cline empire - Pioneer Fuel. Chris Cline built an empire and on every occasion was always there to give. What a wonderful, loving, and giving man.