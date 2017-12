"Era nudo. Ho quasi collassato". Una 16enne accusa Dustin Hoffman

"Era davanti a me nudo. Sono quasi collassata..." . Il racconto della ragazzina fa rivivere il dramma delle molestie e inchioda Dustin Hoffman alle sue responsabilità. Chi lo accusa è una giovanissima, al tempo 16enne compagna di classe della figlia. Non è l'unica a far sentire la propria voce. Altre tre donne hanno, infatti, denunciato l'attore per molestie. Ma al magazine hollywoodiano Variety, l'avvocato del due volte premio Oscar ha definito le accuse "false" e "diffamatorie".

Sale a sei il numero delle donne che negli ultimi tempi hanno accusato l'attore, oggi ottantenne, di molestie sessuali. Tra queste c'è anche una minorenne. O meglio: era minorenne al tempo dell'aggressione. Si tratta di una ex compagna di scuola della figlia che ha raccontato un episodio risalente al 1980, quando aveva appunto 16 anni. Cori Thomas ha raccontato a Variety di essere andata al liceo con la figlia di Hoffman, Karina, e di aver passato con loro una giornata a Manhattan.