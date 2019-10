Le esplode un occhio dopo aver fatto la doccia: l'incidente choc

È uscita dalla doccia, si è asciugata con l'accappatoio e, all'improvviso, le è esploso un occhio. Vittima del terribile incidente una donna inglese di 45 anni.

A Claire Austin Willis le è letteralmente esplosa la cornea e lei stessa ha raccontato di avere udito un rumore di scoppio, proprio mentre si stava asciugando il volto in bagno. Subito dopo, la 45enne ha iniziato a vedere tutto appannato e ha capito che le era successo qualcosa di veramente grave.

Il tutto è accaduto in Turchia, dove la donna era in vacanza insieme al marito. Il suo compagno l'ha immediatamente portata in ospedale, ma qui i medici hanno minimizzato, diagnosticandola la perforazione della membrana.

La situazione è degenerata al ritorno in Regno Unito: nell'occhio della signora si era sviluppata una gravissima infezione che non ha lasciato possibilità di scelta ai dottori. Infatti, si è resa necessaria la rimozione del bulbo oculare, per circoscrivere l'infezione ed evitare conseguenze ancor peggiori alla sfortunata paziente.