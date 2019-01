Esplode uovo che aveva messo nel microonde: 19enne ferita agli occhi

Rischiare di perdere la vista solo per aver preparato la colazione. Come riporta il Mirror, la singolare storia ha come involontaria e sfortunata protagonista Courtney Wood, una ragazza inglese di 19 anni. La giovane stava preparando da mangiare quando l'uovo che aveva inserito nel forno a microonde è scoppiato, improvvisamente ed inaspettatamente, colpendola sul viso.

La ragazza, spaventata, è subito corsa a bagnarsi il viso con acqua fredda per lenire il dolore. È stato allora che si è resa conto che le era venuta una grande vescica sulla pelle.

“Stavo urlando dal dolore. Il mio amico è arrivato subito e ha chiamato i soccorsi, gli hanno detto che dovevo andare direttamente al pronto soccorso” ha dichiarato la 19enne al giornale britannico.

La vittima dell’incidente domestico ha raccontato che aveva messo la pancetta nella padella e, come già fatto numerose altre volte, aveva posto un uovo in una caraffa per farlo cuocere. Tutto stava filando liscio sino a quando ha tolto l’uovo dal microonde che le è esploso in faccia.

La ragazza sotto choc ha chiamato immediatamente i soccorsi che l'hanno portata all’ospedale del Royal Stoke University Hospital di Londra. I medici, dopo i primi controlli, hanno notato che le ustioni erano superficiali e non avrebbero causato danni permanenti ma l'esplosione aveva lacerato la superficie di entrambe le cornee. Lesioni, queste, per fortuna non gravi ma che comunque hanno reso per qualche giorno cieca ad un occhio la donna.

Oggi la 19enne sta meglio, tanto che ha recuperato la vista e le ferite sul volto stanno sparendo. “La vista all’occhio destro mi è tornata dopo 48 ore ma non riesco ancora a vedere correttamente da quello sinistro” ha affermato la donna conscia del serio pericolo scampato.