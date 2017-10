Gli F-22 Raptor tornano in Europa: possibile rotazione in Italia

L'aeronautica statunitense ha schierato nella base della RAF di Lakenheath nel Suffolk, in Inghilterra, sei caccia di quinta generazione F-22 Raptor per condurre manovre congiunte con i velivoli degli alleati della NATO. E’ quanto si legge in una nota dell’Air Force.

Gli F-22 del 27° e 94° Fighter Squadron provengono dalla Joint Base Langley–Eustis di Hampton, Virginia. Altre sei Raptor provenienti dal Medio Oriente sono attesi nelle prossime ore a Lakenheath dopo la fine del loro rischieramento a supporto dell’operazione Inherent Resolve. Non è ancora chiaro se parteciperanno alle FTD con la NATO. Le piattaforme di quinta generazioni saranno schierate in rotazione in diverse basi dell'Allenza in Europa nell’ambito dell’ European Deterrence Initiative per svolgere operazioni FTD (flying training deployment). Non è esclusa una rotazione dei Raptor in Italia.

“I Raptor in Europa dimostrano il nostro impegno costante nei confronti degli alleati della NATO. Dopo l’Inghilterra, gli F-22 saranno schierati in altre basi dell’Alleanza per massimizzare la formazione congiunta”

L’ultimo rischieramento Raptor in Europa risale alla primavera dello scorso anno. Le dodici piattaforme F-22 presero parte alla Global Response Force effettuando manovre congiunte con i Typhoon della RAF. L’F-22 è stato progettato per eccellere in situazioni estreme di combattimento aria-aria grazie ai suoi sistemi di difesa aerea ed al profilo stealth. Capacità superlative che gli valsero il titolo di caccia da dominio aereo. L’implementazione F-22 è comunque piuttosto insolita in Europa.