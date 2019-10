Gli F-35 italiani decollano in Islanda

Ci sono anche sei F-35 italiani alla missione Nato Wing Northern Lightining in Islanda. I nuovi aerei di quinta generazione sono infatti impiegati per il raggiungimento della Full operation capability (Foc) del velivolo in dotazione al 32esimo stormo dell’Aeronautica militare. Una dimostrazione di quanto l’F-35 possa operare anche in condizioni climatiche estreme e in tutti i contesti in cui la forza armata è chiamata a essere presente.

L’impiego del nuovo velivolo permette di non stressare ulteriormente la linea Eurofighter, già impiegata su diversi fronti sia nazionali che fuori area in difesa dello spazio aereo nazionale e di altri Paesi Nato.

L’Italia, con questa missione, diventa così il primo Paese partner del programma F-35 a rischierare il sistema Nato di quinta generazione. Nei video si vedono i modernissimi velivoli in decollo per uno scramble dalla base di Keflavik. In pochi attimi sono in grado di pendere il volo e intercettare eventuali velivoli che abbiano perso il contatto radar o imminenti minacce.