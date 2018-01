Facebook cambia l'algoritmo e perde 3,3 miliardi

Il cambio dell'algoritmo di Facebook di fatto è costato 3,3 miliardi a Mark Zuckerberg. Infatti a tanto ammonta la perdita in Borsa stimata da Forbes che ha fatto i calcoli sull'impatto del cambio dell'algoritmo che darà più spazio ai post degli amici rispetto alle notizie. L'annuncio è arrivato venerdì e in poche ora il titolo è sceso del 4,4 per cento. Secondo i calcoli che sono stati portati avanti da Forbes la perdita di 3,3 miliardi avrebbe avuto effetti diretti sul patrimonio di Zuckerberg. Di fatto Facebook ha deciso di tronare un po' al passato per il timore che gli utenti possano ridurre la loro interazione con i propri contatti. Gli investitori comunque temono un calo degli utili e hanno qualche perplessità sulla scelta portata avanti da Zuckerberg. Ma gli analisti sono di un altro parere. Infatti prevedono effetti positivi sul lungo e medio periodo. Zuckerberg può attendere: ha perso 3,3 miliardi, ma il suo patrimonio è di 72,4 miliardi di dollari.