Facebook, i cofondatori di Instagram abbandonano il social network

Kevin Systrom e Mike Krieger, i due fondatori del social network Instagram, si sono dimessi. Ad annunciarlo è il New York Times, che ha anche affermato come l’uscita di scena dei due uomini rappresenti un ulteriore punto interrogativo sul futuro di Facebook, che acquistò Instagram nel 2012 per un miliardo di dollari.

“ Mike e io siamo grati per gli ultimi otto anni a Instagram e per i sei anni nella squadra di Facebook. Adesso siamo pronti per il prossimo capitolo ” ha scritto Systrom in una nota. Secondo Il Corriere della Sera , “ Alla base dell’addio di Systrom e Krieger ci sarebbero tensioni con Zuckerberg sulla gestione del prodotto, come accaduto nel caso di WhatsApp, comprata nel 2014 e orfana del ei suoi genitori-fondatori Brian Acton e Jan Koum dallo scorso maggio. Come l’iconcina di messaggistica, infatti, l’applicazione è protagonista di numerosi cambiamenti per convertire in denaro la partecipazione degli utenti e traghettare le interazioni dei più giovani e avvezzi al mobile a Facebook ”.