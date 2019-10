Il "falso ambientalismo" di Trudeau: ben due aerei per il suo tour elettorale

Il premier canadese Justin Trudeau, in campagna elettorale per un secondo mandato, è stato di recente accusato di “ipocrisia” , in quanto, nonostante si sia finora spacciato per un politico sensibile alle battaglie di Greta Thunberg, starebbe “inquinando pesantemente” l’atmosfera.

Egli, per tenere comizi su e giù per il Paese, si sta infatti spostando in lungo e in largo per il territorio federale utilizzando ben due aerei. Tale mezzo di trasporto è condannato dal mondo ecologista poiché rilascia tanta anidride carbonica nell’aria e, di conseguenza, l’esponente liberale è stato immediatamente tacciato dagli attivisti pro-natura e dall’opposizione come un “finto ambientalista” .

Secondo la Bbc, soltanto Trudeau, tra i leader politici impegnati a girare il Canada per partecipare a eventi elettorali, farebbe uso di due velivoli, entrambi di fabbricazione Boeing. Sul primo aereo viaggerebbero abitualmente il primo ministro, il suo staff e dei giornalisti accreditati, mentre il secondo avrebbe la funzione di “trasportare materiale” .

I vertici del Partito liberale hanno immediatamente precisato che i voli incriminati non violerebbero affatto la normativa sull’ambiente, assicurando di possedere tutte le necessarie “licenze di emissione di CO2” . Tali certificati autorizzano il loro titolare a inquinare e, con il denaro pagato da quest’ultimo per farsi rilasciare i documenti in questione, vengono finanziati progetti di salvaguardia ambientale.

Il fatto che gli aerei di Trudeau siano “legittimati a inquinare” non ha però placato le polemiche, alimentate principalmente da Andrew Scheer, leader dei conservatori. Costui continua appunto a tacciare il rivale liberale di “falsità" e di “megalomania” , nel tentativo di favorire la progressiva erosione del consenso popolare nei riguardi del premier uscente.