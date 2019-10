"La fama è una prigione": Amanda Knox contro Lady Gaga

Si sa, la pressione mediatica a cui sono sottoposte le star non è sempre facile da gestire. Stelle del cinema, dello spettacolo e della musica si trovano spesso a fare i conti con fan invadenti. Per non parlare dei paparazzi che seguono i vip ovunque, irrompendo ogni giorno nella loro vita privata. E se c'è chi in passato è arrivato alle mani con i fotografi, altri invece scelgono di sfogarsi sui social.

Lo ha fatto giorni fa a Lady Gaga che, su Twitter, si è lamentata delle ripercussioni del successo nella vita di un'artista. " La fama è una prigione ", ha scritto al cantante. E il suo cinguettio non è passato in osservato.

I commenti

Tra i commenti dei fan della popstar, ne spicca uno in particolare. Quello di Amanda Knox, l'ex studentessa accusata in Italia dell'omicidio di Meredith Kercher. Lei, che il carcere l'ha vissuto per quattro anni sulla sua pelle prima di essere assolta in via definitiva, ha commentato a tono. " Ti capisco, ma... la prigione è la prigione ", ha scritto su Twitter scatendo gli utenti.