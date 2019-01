La "famiglia degli orrori" arrestata in diretta tv tra applausi del pubblico

Ha commesso omicidi, torture e abusi su alcuni bambini e per questi atroci crimini commessi è stato arrestato in diretta tv. La vicenda in Turchia, durante un popolare talk show: l'arresto di Tuncer Ustael, e di altri membri della sua famiglia, è stato condotto a favore di telecamera, tra gli applausi del pubblico in studio (e di quello a casa).

L'uomo, come riporta LaPresse, aveva fatto credere ai familiari della moglie di essere un "hodja", ovvero un maestro islamico dotato di poteri soprannaturali in grado di influenzare le azioni delle persone; così ne aveva ottenuto la complicità per compiere numerosi delitti, andati avanti per una decina di anni, a partire dal 2008.

L'epilogo della vicenda nella puntata di mercoledì mattina del celebre programma tv turco: fra gli applausi del pubblico, il capo-famiglia è stato arrestato in diretta, con lui la moglie e altri membri della famiglia. A Tuncer Ustael vengono attribuiti gli omicidi di tre parenti e lo stupro di almeno tre bambini.