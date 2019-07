Nuovo premio per InsideOver: Biloslavo vince per il reportage dalla Libia

Un nuovo riconoscimento per Fausto Biloslavo e un nuovo riconoscimento per InsideOver e per ilGiornale.it. Il reporter è infatti stato insignito del premio "Khaled Alkhateb International Memorial Awards" nella categoria dei migliori video dalle aree di conflitto per il suo reportage dalla Libia del 2019 (guarda il reportage).

Biloslavo è stato impegnato a Tripoli durante l'assedio da parte delle truppe del genere Khalifa Haftar. Da lì, per InsideOver e ilGiornale.it, ha potuto descrivere una delle operazioni militari più complesse e difficili della guerra in Libia. Un conflitto che diventa ogni mese più difficile da decifrare, in cui le potenze straniere sono coinvolte nel sostegno alle diverse parti in causa e in cui l'Italia non solo è presente fisicamente sul campo, ma è anche una delle vittime (indirette) della guerra a causa della tensione a poche miglia dalle coste della Sicilia. La possibile esplosione di una nuova ondata migratoria e la messa a rischio dei nostri interessi strategici, dalla sicurezza all'energia, sono temi essenziali per il nostro Paese. E Biloslavo ha saputo raccontarlo andando sul campo, lì dove infuria la battaglia.

Per lui e per InsideOver un nuovo importante riconoscimento per un lavoro estremamente complesso ma che ha dato modo a migliaia di lettori di comprendere, ancora di più, la battaglia di Tripoli. Sul campo, come piace a noi.