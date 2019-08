Femen profanò Notre Dame: Macron la nomina consulente

Era il 12 febbraio 2013 quando un gruppo di femen fece irruzione a Notre Dame per festeggiare la rinuncia di Benedetto XVI al soglio pontificio. Otto attiviste entrarono nella cattedrale, si spogliarono e, a seno nudo, urlarono il loro slogan: "Non vogliamo più il Papa". Non paghe del loro blitz, rovinarono pure – a colpi di bastone – la preziosa campana "Marcel" esposta in occasione degli 850 anni di età della bellezza architettnica gotica.

Bene, oggi, a sei anni e rotti di distanza, Emmanuel Macron ha pensato bene di nominare una di quelle otto come consulente del consiglio per l'uguaglianza tra maschi e femmine, di fresca istituzione.

Si tratta della femen franco-ucraina e casse 1990 Inna Shevchenko, che andrà così a rimpolpare la schiera di membri al servizio del Segretariato dell'uguaglianza e della lotta contro le discriminazioni, presieduto da Marlène Schiappa (1982), fedelissima del presidente francese, nonché femminista tutta d'un pezzo, oltre che – come riporta La Verità – scrittrice di romanzi a luci rosse. Un organo del governo transalpino che ha il compito di prevenire, gestire e risolvere le problematiche di genere, sessismo e omofobia.