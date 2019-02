Festa oltre i limiti: chiuso il club delle milionarie cinesi

Un club privato riservato a signore con almeno 20 milioni di yuan in portafoglio (circa 3 milioni in euro). Personale giovane, tutto maschile, di bella presenza e disponibile all'intrattenimento. "Spazio Perfetto", così si chiamava il locale nel centro di Shanghai, è stato chiuso dopo una festa considerata "oltre i limiti".

Il club esclusivo di 1.600 metri quadrati era formato da salette chiuse per colloqui privati tra le clienti e i giovani. Come riporta il Corriere, le mance partivano da 1.000 yuan mentre lo stipendio mensile dei modelli era di 80.000 yuan (oltre 10 mila euro).

Il club, preso sempre d'assalto dalle ricche clienti, ha chiuso ora i battenti. Sui social network sono infatti diventate virali le foto delle feste che si tenevano all'interno di "Spazio Perfetto". In particolare, è stato il compleanno di uno dei ragazzi a creare scalpore. Una milionaria, si apprende dal quotidiano di via Solferino, aveva fatto al giovane 28 regali, uno per ogni anno: tra i pacchetti anche una Audi, una bicicletta, una coppa d'oro, 280 mila yuan in contanti. Come ha spiegato Dagospia, il marito della donna, dopo aver visto il filmato, si sarebbe fatto vendetta da solo.

Quando la immagini della festa sono finite sui principali giornali cinesi, un cronista del Global Times, quotidiano del Partito, ha chiesto spiegazioni alla polizia di Shanghai, che ha promesso un comunicato. Poi la chiusura del locale. Le clienti però possono consolarsi in uno degli altri club che lo stesso gestore ha aperto nelle principali città cinesi.