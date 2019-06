Feto trovato morto nella toilette di un aereo: sparita la madre

Un feto completamente formato trovato morto nella toilette di un aereo di linea. La tragica scoperta è stata fatta all'aeroporto di Durban, in Sudafrica, dagli addetti alle pulizie di un velivolo che stava per ripartire in direzione Johannesburg. Il volo, come comunicato su Twitter dalla compagnia aerea FlySafair, è stato cancellato. Sparita la madre, probabilmente una passeggera.

"Volo annullato per la presenza di un bimbo morto nei bagni dell'aereo". La nota con cui la compagnia aerea sudafricana FlySafair ha annunciatola cancellazione del volo FA 411 da Durban a Johannesburg ha comprensibilmente spiazzato tutti. L'aereo, secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli inquienti, era atterrato nella città sudafricana giovedì sera dopo un volo da Johannesburg ed era previsto che ripartisse in direzione opposta la mattina successiva. Tuttavia, il volo è stato cancellato dopo il ritrovamento del cadavere di un feto nei bagni del velicolo. Mistero sulla madre, quasi certamente una passeggera che sarebbe riuscita a partorire nella toilette senza farsi notare dal personale di volo e dagli altri passeggeri, per poi abbandonare il corpicino del piccolo. Secondo gli investigatori il feto sarebbe "completamente formato", il che fa pensare a una gravidanza almeno al settimo mese. L'aereo in questione è della compagna low-cost FlySafair, nota per la sua politica di prezzi convenienti che partono da 5 rand, circa 3 euro.

"Il volo FA 411 doveva partire da Durban alle 6.15 di mattina. Durante le operazioni di partenza, il nostro staff ha scoperto un feto abbandonato a bordo e abbiamo allertato immediatamente le autorità competenti. Non siamo in grado di fornire ulteriori informazioni sul ritrovamento del feto di cui ora si occupa solo la polizia. Faremo tutto il possibile per aiutare le autorità nelle sue indagini e ringraziamo i nostri clienti per la pazienza mostrata" nonostante la cancellazione del volo, ha comunicato la FlySafair.