Finlandia, attacco a colpi di spada in una scuola: un morto e 10 feriti

Un morto e almeno 10 feriti, di cui 2 gravi, è il bilancio ancora provvisorio di un attacco a colpi di spada avvenuto nel Savon Vocational College, una scuola professionale situata all’interno del centro commerciale Herman a Kuopio, città dell’est della Finlandia.

La notizia è riportata dall’Helsinki Times. In un primo momento si era diffusa la notizia di una sparatoria. In realtà, come riferiscono diversi testimoni, l’aggressione è stata portata a termine con una grossa spada.

Scattato l’allarme, sul posto è giunta la polizia che ha subito avviato una vasta operazione per rintracciare l’autore dell’attacco e, contemporaneamente, ha fatto evacuare la zona per motivi di sicurezza.

Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero fermato una persona, forse uno studente, ritenuta essere responsabile del grave gesto. La situazione ora sarebbe sotto controllo. Non sono state ancora diffuse le generalità dell’assalitore.