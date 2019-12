Finlandia, Sanna Marin diventa primo ministro: è la più giovane del mondo

Si chiama Sanna Marin, ha 34 anni ed è stata nominata, in queste ore, primo ministro della Finlandia. Che, proprio per la sua giovane età, il premier più giovane del mondo. Qualche settimana fa, i socialdemocratici finlandesi avevano scelto lei, che era già ministro dei Trasporti, come nuova leader del partito e futura presidente al posto del dimissionario Antti Rinne. È alla guida di una coalizione di cinque partiti, tutti diretti da altre donne: l'Alleanza di sinistra di Li Anderson, la Lega verde di Maria Ohisalo, il Partito di Centro di Katri Kulmuni e il partito Popolare svedese di Finalndia, che rappresenta la minoranza linguistica dello stato, guidato da Anna-Maja Henriksson. Fino alla fine del 2019, il Paese presiderà il Consiglio dell'Unione europea: il prossimo incontro è previsto a Bruxelles per il 12 dicembre.

Lo sciopero e le dimissioni

" Non penso mai alla mia età o al mio genere, penso alle ragioni per le quali sono entrata in politica e per le quali abbiamo vinto il sostegno dell'elettorato ", aveva detto Marin nei giorni scorsi, prima della conferma del titolo. La 34enne ha preso il posto del premier Rinne, il quale si era dimesso la scorsa settimana, dopo che gli alleati di governo avevano ritirato la fiducia per il modo in cui aveva gestito lo sciopero dei dipendenti delle Poste, iniziato a novembre. Protesta che si era estesa anche ai lavoratori della compagnia aerea di bandiera Finnair e ad altri settori.

La nomina di Marin

Le elezioni di aprile erano state vinte dal Partito socialdemocratico, la più grande formazione di centro-sinistra del Paese. Dopo le dimissioni di Rinne come leader del partito e, quindi, anche come primo ministro, i componenti del gruppo avevano pensato al ministro dei Trasporti. " Abbiamo ancora molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia ", ha chiarito la 34enne dopo aver appreso la decisione da parte del partito di scegliere proprio il suo nome.

Chi è la nuova premier

Secondo quanto riportato da Il Post, Sanna Marin è nata a Helsinki e si è laureata all'Università di Tampere in Scienze amministrative nel 2012. Nello stesso anno è stata eletta nel consiglio comunale della città finlandese, diventandone poi, in seguito, la presidente. Nel frattempo si è inserita nel Partito socialdemocratico e nel 2015 è stata eletta in Parlamento. Quattro anni dopo, la conferma. Nel giugno di quest'anno è stato fatto il suo nome per il ministero dei trasporti pubblici. All'interno della formazione, la 34enne si schiera nell'area più a sinistra del partito.