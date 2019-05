Il folle festival delle jeep tutto risse e cazzotti: la polizia arresta cento persone

Tutta la follia del "Go Topless Galveston". Nella città americana, ogni anno, si tiene l'evento che attira a sé gli appassionati di jeep e degli eccessi. Già, perché la manifestazione texana è il festival delle assurdità, più che delle grosse auto.

Risse, scazzottate, macchine in fiamme, partecipanti (semi)nudi e ubriachi. Insomma, l'anarchia totale. Motivo per il quale la polizia a stelle e strisce ha arrestato 125 persone in seguito a tutta una serie di scontri fisici lungo la cosiddetta Crystal Beach, teatro della kermesse.

Come riportato da Dagospia, alcuni testimoni hanno riportato di aver visto diverse persone uscire dalle enormi 4x4 per darsele di santa ragione.

Dunque, l'intervento delle forze dell’ordine: sono fioccate le manette e i reati di disturbo alla quiete pubblica, guida in stato di ebbrezza e furto con scasso. Inoltre, la collisione tra due vetture ha provocato l’esplosione di un veicolo con alcune persone che sono rimaste ferite, e portate in ospedale.