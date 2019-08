Fondi europei contro migranti: così la Spagna blocca i flussi

Arrivano sulle coste spagnole pochi alla volta a bordo di piccole imbarcazioni, le pateras. Senza dare nell'occhio, hanno fatto della Spagna il Paese con più sbarchi: secondo i dati dell’Unhcr, l'Alto commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati, nel 2018 sono arrivati oltre 65mila migranti (58mila via mare). Nello stesso anno, gli sbarchi in Grecia sono stati poco più di 32mila mentre quelli in Italia 23mila.

Come abbiamo raccontato dall'enclave di Ceuta, lo scorso anno, per la prima volta, il governo spagnolo si è trovato ad affrontare una vera e propria emergenza migranti. Così, per far fronte al fenomeno, Madrid ha rafforzato i rapporti con il Marocco, Paese chiave per la gestione del flusso.

La prima metà del 2019 ha quindi mostrato un'inversione di tendenza. Come riporta La Stampa, l'Aquarius nel 2018 e il tentativo di soccorso dell'Open Arms rappresentano un'eccezione: in Spagna infatti arrivano soprattutto piccole imbarcazioni, spesso scortate dalla Guardia costiera iberica. E questo non fa nascere nella popolazione l'intolleranza verso gli stranieri. Le piccole imbarcazioni infatti non allarmano gli spagnoli. O almeno, non lo hanno fatto fino ad ora. " Per una figura pubblica è impopolare esprimersi con toni xenofobi - ha spiegato al quotidiano il giornalista Sergio Del Molino -, ma temo che le cose cambieranno presto, la questione dei migranti si sta sempre più politicizzando, fra poco diventeremo come Francia e Italia, dove certe espressioni sono diventate normali ormai da alcuni anni. L'ingresso in Parlamento di Vox concede a queste tesi una tribuna ufficiale ".

Rapporti con il Marocco

In Spagna manca una vera e propria politica migratoria. Le misure prese riguardano le restituzioni dei migranti ai due territori spagnoli di Ceuta e Melilla tra Unione europea e Nord Africa. E lì, al confine con il Marocco, si gioca la partita dell'immigrazione. " I rapporti tra Spagna e Marocco sono da sempre oggetto di segreti di Stato e misteri di tutti i tipi, le relazioni post coloniali sono sempre complesse - ha continuato Del Molino -. Madrid usa il vicino arabo come il poliziotto cattivo che fa il lavoro sporco, dal quale però è spesso ricattato. Senza interferire nelle questioni interne al Paese ".

Il Paese nordafricano ha capito di poter usare la tratta di esseri umani a suo piacimento, come una leva contrattuale. E così, in diverse occasioni, ha aperto e chiuso il rubinetto dell'immigrazione. E da Madrid e Bruxelles continuano ad arrivare soldi nelle tasche di Rabat per bloccare i flussi.