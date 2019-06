Francia, cittadini contro i burkini: "Adesso nuoteremo tutti nudi"

Le operazioni pro-burkini continuano. Le attiviste non mollano il colpo e domenica prossima sfideranno ancora le autorità francesi, occupando le piscine comunali di Grenoble con il costume coprente islamico (vietato nella città francese e in molte altre).

Ormai la città del sud-est della Francia è sempre più divisa sull'argomento. E ora alcuni cittadini hanno deciso di organizzare la contro-protesta. Come riporta Le Figaro, un gruppo di abitanti di Grenoble ha lanciato così l'iniziativa su Facebook Le Jours heureux (i giorni felici) per combattere "l'islam radicale" e invita tutti a sfidare l'esercito di burkini nuotando completamente nudi, o quasi.

L'Operazione burkini è stata lanciata il mese scorso: le aderenti si sono presentate in piscina con il burkini e nonostante i richiami dei bagnini contro l'indumento vietato hanno fatto il bagno per circa un'ora in mezzo agli altri ospiti della struttura, mentre molti di loro facevano il tifo per le attiviste.

Nel frattempo il sindaco di Grenoble, Éric Piolle, ha dichiarato attraverso un comunicato di non essere favorevole a nessuna modifica del regolamento che vieta, appunto, di indossare il burkini nelle piscine della città. Allo stesso tempo, però, non prende posizione riguardo a queste azioni di "disobbedienza civile". "Il sindaco dimostra un'accondiscendenza preoccupante", denuncia il gruppo di cittadini. E poi invita tutti a partecipare al bagno di domenica "nudi e sfacciati" e in nome di un movimento "laico e civile". Al momento sono più di mille i cittadini di Grenoble interessati alla contro-protesta dei burkini. Vedremo chi l'avrà vinta.