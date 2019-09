Francia, grida "Allah Akbar" e poi accoltella donna davanti all'asilo

Ha gridato Allah Akbar e poi ha accoltellato una donna. Sono le 6 e 40 di mattina quando a Marsiglia, nel sud della Francia, si è scatenato il panico davanti a un asilo. Un'impiegata comunale che dà una mano nella mensa dell'istituto si stava dirigendo verso la scuola materna quando si è ritrovata addosso un uomo a petto nudo armato di coltello. L'aggressore ha iniziato a colpirla ripetutamente al petto e non contento le ha infilzato nel corpo anche un paio di forbici. Un altro impiegato ha visto la scena e si è avvicinato per aiutare la donna, ma è stato a sua volta aggredito con dei pugni al volto. Le vittime sono state trasportate all'ospedale e risultano fuori pericolo.

Come riporta Le Parisien, il giovane - che ha 17 anni - è stato arrestato. La polizia di Marsiglia ha aperto un'inchiesta. Il pubblico ministero Xavier Tarabeux ha precisato che "l'aggressore sembra aver pronunciato Allah Akbar, ma ciò resta ancora da confermare". "Sono in contatto con l'Antiterrorismo", ha aggiunto il magistrato. Presente al suo fianco anche il sindaco di Marsiglia, Jean-Claude Gaudin (LR), che ha parlato di "un evento estremamente grave". La scuola è stata chiusa per consentire agli investigatori di lavorare.