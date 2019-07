Francia, Macron "arruola" nell'esercito gli scrittori di fantascienza

La Francia di Emmanuel Macron ha di recente deciso di “arruolare” nell’esercito nazionale degli scrittori di fantascienza dando loro il compito di “predire il futuro” .

Il governo di Parigi ha appunto istituito in questi giorni, recependo le sollecitazioni avanzate dai dipartimenti per l’innovazione del ministero delle Forze armate, un “red team” , ossia un gruppo indipendente responsabile di studiare le debolezze del comparto Difesa e di fornire suggerimenti su come migliorare l’efficienza di quest’ultimo.

Tale équipe sarà costituita, a detta del “libro bianco sull’ammodernamento dell’esercito” appena predisposto dall’Eliseo, da “quattro-cinque autori di libri di fantascienza” , che dovranno “immaginare le minacce per la nostra società che emergeranno nei prossimi anni” . A detta delle linee-guida redatte dall’esecutivo Macron, uno scrittore visionario avrebbe “maggiore dimestichezza” , rispetto a un ufficiale militare, nel prevedere “futuri scenari di pericolo” .

Il lavoro di questo gruppo creativo, che sarà coperto, precisa sempre il libro bianco governativo, da “massima segretezza” , si svolgerà mediante “giochi di ruolo e altre tecniche capaci di fare immaginare i vari modi in cui le organizzazioni terroristiche e gli Stati ostili potrebbero impiegare contro la Francia le tecnologie più avanzate” . Grazie al contributo degli scrittori “arruolati” , le forze armate transalpine avranno quindi la possibilità di addestrarsi a fronteggiare “sempre nuovi rischi per la sicurezza del Paese” e potenziare così la propria reattività.