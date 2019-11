Francia, mezzo Flixbus finisce fuori strada: decine di feriti, alcuni gravi

Grave incidente stradale in Francia. Intorno a mezzogiorno, un autobus della compagnia low cost Flixbus che copre la tratta fra Parigi e Londra si è ribaltato dopo essere uscito di strada mentre percorreva l'autostrada A1 fra Amiens e Saint Quentin.

Secondo le prime informazioni, almeno 33 persone sono rimaste ferite: quattro di queste verserebbero in gravi condizioni. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incidente. Le forse dell’ordine, però, ipotizzano che il bus sia uscito di strada a causa dell’asfalto bagnato.

Sul posto sono arrivate subito gli uomini della Gendarmerie de la Somme accompagnate dalle ambulanze per soccorrere i feriti. Questi ultimi sono stati trasportati presso l’ospedale di Amiens e in diverse altre strutture sanitarie regionali per le necessarie cure. La prefettura ha dichiarato che i passeggeri a bordo del mezzo provengono da Francia, Stati Uniti, Spagna, Australia, Paesi Bassi, Romania, Russia e Gran Bretagna.

Grosse mobilisation de la #gendarmerie et de l’ensemble des services de l'État pour prendre en charge les victimes d'un #paccident de bus sur l'#A1.



Les gendarmes assurent notamment la libre circulation afin d’éviter le sur-accident et la sécurisation des bagages des passagers pic.twitter.com/NecjSE3yAa — Gendarmerie de la Somme (@Gendarmerie_80) November 3, 2019

Flixbus ha messo a disposizione un numero di telefono di emergenza per quanti vogliono avere notizie sui feriti. Chi desidera avere informazioni può chiamare gratuitamente lo 0080030013730. Il servizio è disponibile in diverse lingue.