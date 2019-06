Francia, è morta la più anziana sopravvissuta ad Auschwitz

È morta a 101 anni Henriette Cohen, la più anziana sopravvissuta francese al campo di sterminio nazista di Auschwitz. Lo ha annunciato il Consiglio di Rappresentanza delle istituzioni ebraiche in Francia. Cordoglio è stato espresso dal presidente francese, Emmanuel Macron, che ha reso omaggio a " una donna coraggiosa e forte, generosa e impegnata ".

Nata nel 1917 a Marsiglia, Henriette fu catturata insieme alla suocera dalla Gestapo nel 1944 e deportata nel campo di concentramento in Polonia. La suocera fu mandata direttamente alle camere a gas di Birkenau, lei invece venne portata ad Auschwitz e costretta ai lavori forzati.

Sopravvissuta a tutti gli orrori, la Cohen tornò in Francia (pesando solo 35 chili) nel 1945. Al rientro a Marsiglia, si riunì con il marito e le due figlie, che erano state nascoste in una fattoria. La donna ebbe in seguito altri quattro figli.