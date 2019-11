Francia, protesta degli ambientalisti: rimossi i suoi ritratti dai municipi

In Francia sta avendo luogo una singolare forma di protesta anti-Macron, promossa dalle organizzazioni ambientaliste.

Gli attivisti, riporta The Independent, stanno infatti “strappando via” i ritratti del presidente dalle sedi comunali del Paese. I manifestanti ecologisti avrebbero finora rimosso foto ufficiali di Macron da oltre 130 municipi.

L' “oltraggio” degli attivisti alle immagini dell’inquilino dell’Eliseo sarebbe un modo per esprimere rabbia verso i falsi proclami ambientalisti del Capo dello Stato. Il presidente francese sarebbe accusato dalle organizzazioni in questione di attuare politiche contrastanti con la sua immagine di difensore del pianeta. Il leader de La République En Marche, a detta dei promotori delle proteste, non avrebbe infatti ridotto in maniera significativa l’inquinamento in Francia e non avrebbe incrementato la produzione energetica nazionale da fonti rinnovabili.

Helene Lacroix-Baudrion, una delle sostenitrici della rimozione delle foto di Macron dagli uffici pubblici, ha chiarito con queste parole, riportate sempre da The Independent, il valore del gesto incriminato: “Togliere le immagini del presidente è un atto a favore della nostra vita e del nostro pianeta. Vogliamo soltanto che il Capo dello Stato, che si proclama paladino dell’ambiente, rispetti gli impegni presi dalla Francia al momento della firma dell’Accordo di Parigi sul clima” .

La furia delle sigle verdi contro i ritratti del Capo dello Stato sta costringendo tribunali di tutto il Paese ad aprire procedimenti penali a carico degli ideatori della trovata anti-Macron. I processi avviati in giro per la Francia hanno finora avuto esiti opposti, in quanto alcuni si sono conclusi con la condanna degli attivisti che hanno rimosso i ritratti del presidente, mentre altri sono terminati con delle assoluzioni.