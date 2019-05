Francia, Le Pen verso exploit. "Lezione d'umiltà per Macron"

Secondo i primi exit poll di Ifop Fidudial et Harris Interactive, alle elezioni europee il Rassemblement National, la formazione guidata da Marine Le Pen, avrebbe ottenuto il 24% dei voti, mentre la lista Renaissance, guidata dall'ex ministra degli Affari europei, Nathalie Loiseau, e legata al partito La Republique en Marche del presidente francese, Emmanuel Macron, si attesta tra il 22 e il 23%. Successo della formazione ecologista Eelv, che arriva in terza posizione con il 12 percento.

I risultati delle elezioni europee in Francia rappresentano una "lezione di umiltà" per il presidente Emmanuel Macron. Lo ha detto Jordan Bardella, capolista del Rassemblement National di Marine le Pen, che secondo i primi exit poll è primo al 23,2 per cento dei voti. "Non è solamente la politica e la persona di Macron che hanno deluso, è l'Unione europea", ha poi aggiunto Bardella, sottolineando che adesso è necessario riorientare la "politica sociale, economica e migratoria" dell'Europa. Il capolista del Rassemblement National ha poi evocato un "gruppo potente" che si potrà formare insieme al suo partito al Parlamento europeo.

Le Pen, forte delle prime proiezioni, ha dichiarato che ora "il presidente non ha altra scelta che sciogliere l'Assemblea nazionale".



Dagli exit poll sembra che in Francia si stia avverando quello che appena dieci giorni fa prometteva la Le Pen, ossia un "exploit storico", e invitava i francesi a infliggere una "pesante sconfitta elettorale" a Emmanuel Macron.

Accusando Macron di aver trasformato il voto in una sorta di referendum pro o contro di lui, Le Pen ritiene che dovrà lasciare l'Eliseo in caso di sconfitta. Ipotesi seccamente respinta dalla cerchia ristretta del presidente.