Francia, spari contro la moschea di Bayonne: fermato un 84enne

Prima avrebbe esploso due colpi d'arma da fuoco davanti alla moschea di Bayonne, nel sud-ovest della Francia, nella regione dei Pirenei atlantici, quasi al confine con la Spagna. Poi avrebbe tentato di incendiare la porta d'ingresso del luogo di culto musulmano. È accaduto dopo le 15 di questo pomeriggio e a causa di questo gesto, due uomini di 74 e 78 anni sarebbero rimasti feriti, di cui uno in modo grave. Il sospettato, che è già stato fermato dagli agenti, si chiama Claude S., un uomo di circa 80 anni, arrestato in queste ore nella sua casa di Saint-Martin-de-Seignanx, nelle Landes, da agenti di polizia della brigata anticriminalità.

Secondo le prime ricostruzioni, nell'automobile dell'anziano gli agenti avrebbero trovato una bombola di gas e un'arma. Sconosciuto alla polizia e ai servizi di intelligence, l'uomo avrebbe ammesso di essere l'autore della sparatoria. In base a quanto riportato, l'80enne in gioventù avrebbe frequentato la Scuola militare preparatoria di Aix-en-Provence e nel 2015 è stato candidato nello stesso distretto per il Front national, il partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen. Intanto il perimetro attorno alla moschea è stato messo in sicurezza e la procura di Bayonne ha aperto un'inchiesta. Ancora da chiarire i motivi del gesto.