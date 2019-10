Il fratello di Escobar accusa Elon Musk di avergli "rubato" l'idea per un prodotto

Il fratello di Pablo Escobar, Roberto, ha di recente minacciato di intentare una causa giudiziaria milionaria ai danni di Elon Musk, che gli avrebbe “rubato” l’idea per un prodotto.

Il settantaduenne familiare, ed ex contabile, del defunto narcotrafficante, attualmente a capo della holding di famiglia Escobar Inc, ha appunto dichiarato ai cronisti del quotidiano inglese The Daily Telegraph di avere messo nel mirino il patron di Tesla. Alla base dell’ostilità dell’imprenditore colombiano verso Musk vi sarebbe il fatto che una società di quest’ultimo, The Boring Company, starebbe commercializzando un lanciafiamme per uso domestico ideato in origine proprio da Roberto e Pablo Escobar.

A detta del settantaduenne, il prodotto messo in vendita dall’azienda incriminata, denominato Not-a-Flamethrower, si baserebbe su un progetto “soffiato” ai suoi reali inventori nell’estate del 2017. Un ingegnere del gruppo Musk si sarebbe allora recato in visita in uno stabilimento di Escobar Inc e, in quel frangente, Roberto avrebbe discusso con l’ospite di un prototipo di “lanciafiamme giocattolo” , ispirato alla vecchia pratica dei due fratelli colombiani di “bruciare i soldi per riscaldarsi” . L’ingegnere avrebbe in seguito preso spunto da quel racconto per concepire e perfezionare Not-a-Flamethrower.

Il fratello del boss defunto ha poi precisato ai cronisti del Telegraph che Musk avrebbe finora respinto l'accusa di avere rubato un’idea a un’azienda rivale affermando che quanto commercializzato da The Boring Company non sarebbe affatto un lanciafiamme.

Roberto Escobar ha quindi assicurato di essere pronto a trascinare l’imprenditore sudafricano in tribunale esigendo un risarcimento enorme: “Avvieremo presto contro di lui in America una causa da 100 milioni di dollari e farò del mio meglio affinché Musk perda la sua posizione di forza nel gruppo Tesla” .

L’offensiva del settantaduenne colombiano nei riguardi del magnate sudafricano si svilupperà, oltre che sul piano legale, anche su quello “musicale” . Escobar ha appunto rivelato, sempre al quotidiano inglese, di volersi cimentare nel ruolo di produttore discografico promuovendo la carriera di un cantante di nome Icy Narco, che il prossimo anno inciderà un singolo, intitolato Pablo Escobar, pieno di “parole di odio” verso Musk.

Il fratello del boss ha quindi giustificato con queste parole il suo astio verso il patron di Tesla: “Elon Musk è un individuo che tradisce le persone. Pablo non ha mai tradito nessuno. Gli altri tradivano mio fratello. Quelli che commettevano tale errore, normalmente, venivano ammazzati. Così va il mondo” .