Frecce Tricolori, le donne pilota debutteranno nella stagione estiva

“È solo una questione di tempo, anche perché abbiamo già due donne nella nostra squadra: la voce delle Frecce Tricolori, la tenente Liberata D’Aniello che è la nostra speaker ed il capitano Elisa Rossi, capo sezione tecnica”. E’ quanto ha confermato al Messaggero Veneto, il comandante della pattuglia acrobatica Mirco Caffelli a margine dell’ultimo volo di addestramento delle Frecce Tricolori prima dell’inizio della stagione acrobatica 2018. Le manovre si sono svolte martedì scorso presso la base aerea di Rivolto. L’aeroporto militare di Rivolto ha una storia lunghissima che risale agli albori dell’acrobazia aerea. Nel marzo del 1961 ha accolto i primi piloti delle Frecce Tricolori ed è ormai indissolubilmente legato al nome della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Oggi è anche la sede del 2º Stormo ed è sicuramente uno dei luoghi più conosciuti e visitati della Regione Friuli Venezia Giulia.

La flotta MB.339A/PAN delle Frecce Tricolori

È il velivolo d’addestramento e attacco leggero in dotazione al 61° Stormo di Galatina (Lecce) con il quale gli allievi piloti dell’Aeronautica Militare conseguono il brevetto di pilota militare. Quest’ultimo può essere conseguito anche presso le scuole di volo NATO di Sheppard, negli Stati Uniti. Impiegato prevalentemente per l’addestramento e il collegamento, l’MB.339A (nomenclatura aeronautica T-339A) può essere utilizzato anche per missioni di supporto aereo ravvicinato e si è dimostrato molto valido per l’attività dimostrativa delle “Frecce Tricolori” che ne impiegano la variante PAN, provvista di impianto fumogeno. Per estenderne la vita operativa, la flotta MB.339A/PAN è stata recentemente sottoposta a un programma MLU (Mid-Life Update), riguardante soprattutto le apparecchiature radio e di navigazione con l’installazione del “GPS”. Successore dell’MB.326, ne conserva il turboreattore ​Viper, ma è caratterizzato dal seggiolino posteriore rialzato che è essenziale per fornire all’istruttore una buona visibilità anteriore specialmente durante le esercitazioni armate. I duecentotrenta MB.339 costruiti, nelle diverse versioni, hanno accumulato nelle nove nazioni in cui sono in servizio, più di 600.000 ore di volo, a testimonianza degli alti livelli di performance del velivolo.

Frecce Tricolori : Il Calendario delle esibizioni in Italia ed all’estero

13 Maggio – Grado (GO) – Esibizione

16 Maggio – Brescia (BS) – Sorvoli

20 Maggio – Verbania – Esibizione

25 Maggio – Roma – Sorvolo

26 Maggio – Latina – Sorvoli

3 Giugno – Scarperia e S.Piero (FI) – Sorvoli – Mugello Circuit Moto GP

3 Giugno – Bellaria Igea Marina (RN) – Esibizione

9/10 Giugno – Murcia (Spagna) – Esibizione

17 Giugno – Pesaro – Esibizione

19 Giugno – Lugo di Romagna (RA) – Sorvoli

22 Giugno – Venezia – Sorvoli

29 Giugno – Taranto – Sorvoli

1 Luglio – Arona – (NO) – Esibizione

8 Luglio – Palermo – Esibizione

13/15 Luglio – Fairford (UK) – Esibizione

21 Luglio – Misano Adriatico (RN) – Esibizione – Misano World Circuit World Ducati Week 2018

22 Luglio – Lignano Sabbiadoro (UD) – Esibizione

29 Luglio – Ladispoli (RM) – Esibizione

5 Agosto – Montefiascone (VT) – Esibizione

25/26 Agosto – Radom (Polonia) – Esibizione

2 Settembre – Monza e Lovere (MI) – Sorvoli – Formula 1

9 Settembre – Jesolo (VE) – Esibizione

16 Settembre – Comuni Valtellinesi (BS) – Esibizione

14 Ottobre – Trieste – Sorvoli