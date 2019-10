Fumo in faccia alla figlia appena nata: mamma arrestata per abusi

Dal Tennessee, Stato sudorientale degli Usa, arriva una orrenda e raccapricciante storia di maltrattamenti su una bambina di appena un mese. A compiere i soprusi è la stessa mamma della piccina, Tybresha Sexton, una ragazza di 24 anni che ha voluto immortalare la sua choccante azione con un filmato, poi condiviso in rete. Nelle immagini si vede la donna che si accende una sigaretta con la figlia in braccio e poi le sputa il fumo in faccia.

Non contenta del suo folle gesto, la 24enne solleva la bimba con una sola mano e la tiene a testa in giù e poi la usa come una sorta di manubrio della palestra e le getta altro fumo sul viso.

Il filmato ha fatto il giro del web in pochissimo tempo arrivando anche alle autorità competenti del Tennessee che sono subito intervenute arrestando la donna con l'accusa di abusi su minori.

Messa di fronte alle sue responsabilità, la 24enne ha provato a giustificarsi dichiarando che non avrebbe mai voluto quella bambina. Le conseguenze del fumo passivo sui minori possono essere molto gravi per la loro salute, eppure Tybresha non è apparsa nemmeno pentita della sua azione.

La piccola ora è stata affidata alla nonna materna che dovrà prendersi cura di lei, fino alla decisione del giudice. La giovane, invece, dovrà affrontare un processo.