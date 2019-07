G Action Group: sport e sociale, binomio vincente di passione e impegno

Per Adriele Guarneri, Amministratore Delegato di G Action Group, la passione per lo sport e per i suoi valori ha trovato la sua naturale espressione nella fondazione di Eracle Sport Team. La passione sportiva, in particolare quella per la boxe, è riuscita ad ampliarsi diventando strumento di sostegno ai giovani talenti che con lo sport mirano a esprimere il proprio desiderio di crescita e miglioramento.

Costituita nel 2016, l’Associazione sportiva vanta tra le proprie fila alcune figure di rilievo, sia a livello nazionale che mondiale, di diverse discipline quali boxe e windsurf. I numeri però sono destinati a crescere: la famiglia sarà a breve ampliata con l’arrivo di atleti specializzati in skydiving, volley e rugby. L’importanza di questi giovani atleti non si ferma alla disciplina sportiva: è proprio da loro che Guarneri trova ispirazione per il suo ruolo al timone di G Action Group, oltre a fungere da bacino di nuove leve di eccellenza, altamente professionali, per il lavoro nella security.

Eracle Sport Team: vision e mission secondo Guarneri

La vision di Eracle Sport Team è duplice e si basa su un principio di fondamentale importanza: per raggiungere il successo nel mondo dello sport è necessario un lavoro nel tempo, sempre con grande impegno e dedizione da parte dell’atleta. Ecco dunque che al sostegno verso i valori dello sport si unisce quello per i giovani atleti professionisti che coltivano il proprio sogno di diventare i campioni del domani.

Anche la mission del team sportivo di Adriele Guarneri è duplice: coinvolgere aziende che credono negli stessi valori e che, in cambio di un ritorno di immagine, siano pronte a sponsorizzare atleti ed eventi di carattere sportivo. In questo modo diventa possibile essere parte attiva nella crescita professionale degli atleti, sviluppando con essi nuove strategie e trovando nuovi stimoli da applicare al team building aziendale.

Secondo Eracle Sport Team, vi è un presupposto essenziale per poter raggiungere l’obiettivo: è fondamentale tenere sempre a mente che la strada per arrivare al successo sportivo è fatta di tempo, impegno e dedizione da parte dell’atleta. Ecco perché non deve mai mancare il giusto sostegno alle spalle dei giovani atleti professionisti, aiutandoli a coltivare i propri sogni per eccellere nelle discipline sportive.

Guarneri: lo sport come formazione per i giovani

L’impegno di Adriele Guarneri nel mondo dello sport non si ferma qui: dal 2018 G Action Group sostiene l’importanza dello sport e della sua funzione formativa e aggregante anche con la sponsorizzazione di alcuni club, impegnati in diverse discipline. Si tratta della pallavolo, con il consorzio Vero Volley Monza e della compagine della palla ovale Rugby Parabiago. A queste si aggiunge la squadra di Hockey su carrozzina elettrica, gli Sharks di Monza, formazione che annovera tra le sue fila anche alcuni elementi di spicco della disciplina in forze nella Nazionale Italiana.

A sottolineare l’importanza della disciplina sportiva, lo stesso Guarneri ha dichiarato durante una recente intervista a Radio Lombardia: « Credo che lo sport oggi più che mai possa aiutare i giovani a non perdersi in una società che spesso disperde e non accoglie gli animi più sensibili. Lo sport riesce infatti a fortificare, educare e ad aprire la mente dei giovani troppo esposti ai social e poco ai rapporti umani» .

Ultimo ma non meno importante è il supporto a eventi sportivi e manifestazioni, sia legati ad attività del territorio che a sfondo sociale. Tra questi è possibile annoverare le giornate di sport e solidarietà per il progetto Piccola Eva - servizi di accoglienza e accompagnamento “Un Goal per Villa Eva” e “ASD - Freemoving”, dedicata alla Mobilità Garantita organizzato dal Comune di Lissone in collaborazione con P.M.G. Italia S.p.A. Bellezza, benessere e sport si uniscono infine giovedì 4 luglio, in occasione della serata “Bellezze… in Campo” nella Piazza di Monza.