Gatta assunta da lussuoso hotel Deve occuparsi degli ospiti

Un lussuoso albergo a cinque stelle ha deciso di aggiungere al suo libro paga una gatta. Proprio così, la micina neoassunta, Lilibet il suo nome, dovrà fare solo ciò che le riesce meglio e in modo naturale: accogliere gli ospiti dell’hotel ed essere dolcissima. Il Lanesborough di Londra è considerato uno degli alberghi più lussuosi della capitale inglese. E come avrebbe potuto quindi perdere l’occasione di coccolare ancora di più i suoi clienti?

E qui entra in gioco Lilibet, gatta bellissima, di razza siberiana, conosciuta per il suo carattere socievole e affabile. Manto folto, occhioni vispi e, curiosità sicuramente molto apprezzata da chi è allergico ai gatti, il pelo è ipoallergenico. Il suo nome è stato scelto in onore della regina Elisabetta II che quando era piccola veniva chiamata Lilibet dalla famiglia reale. Arrivata a giugno, non sembra che il lavoro sia troppo gravoso per lei, anche perché ad accudirla c’è un gruppo di dipendenti, il Cat Committee, che si sono offerti come volontari per non farle mancare nulla.

Il lavoro di Lilibet consiste nell’essere se stessa. Camminare per l’hotel se ne ha voglia, accogliere gli ospiti, sonnecchiare al sole. Insomma, tutto ciò che desidera fare può farlo. L’unica richiesta è che sia meravigliosa e dolcissima come solo un gatto sa essere. L’idea era già venuta al marchio alberghiero Oetker Collection, che aveva assunto due gatti burmesi, Fa-Raon al Le Bristol Paris, e Kléopatre al Brenners Park-Hotel & Spa.