Israele bombarda Gaza dopo i missili lanciati da Hamas

Torna alta la tensione in Medio Oriente. Dalla Striscia di Gaza sono stati sparati in mattinata oltre 90 razzi contro il sud d'Israele, provocando la reazione delle forze armate dello Stato ebraico che hanno bombardato l'enclave palestinese, prendendo di mira una serie di obiettivi di Hamas. Secondo quanto riportato da La Stampa , la tensione si è riaccesa durante la marcia del ritorno del venerdì. A quanto si apprende ci sarebbe stato uno scontro a fuoco nella zona di Khan Younis, lungo la barriera di separazione, e due soldati israeliani sono rimasti feriti ad opera di cecchini palestinesi. Di conseguenza i tank hanno reagito con colpi di cannone sulle postazioni dei militanti.

Il premier israeliano da poco rieletto, Benjamin Netanyahu, ha indetto consultazioni con il capo di Stato maggiore dell'esercito, Aviv Kochavi, e il direttore del Consiglio di Sicurezza Nazionale e altri esponenti dell'intelligence. Nella notte, Hamas aveva minacciato vendetta per i quattro palestinesi morti durante gli scontri al confine di questi giorni, avvertendo che " non permetterà che sia versato il sangue palestinese, nè che continui il blocco della Striscia ". All'inizio del mese scorso, in vista delle elezioni del 9 aprile, una tregua era stata raggiunta da Israele e i gruppi militanti palestinesi sotto l'egida di Egitto e Onu, portando a una relativa calma che si è però interrotta questa settimana.