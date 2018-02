Gb, in Aula con 2 minuti di ritardo: ministro Bates si dimette

Si è vergognato troppo per quei due minuti di ritardo. Così, ministro britannico del Dipartimento internazionale per lo sviluppo, Lord Michael Bates, ha deciso di dare le sue dimissioni.

Bates, arrivato alla Camera dei Lord con un ritardo di qualche minuto, non è riuscito a rispondere alla prima domanda dell'interrograzione dell'opposizione. Quando ha preso la parola, il ministro britannico si è rivolto alla parlamentare Ruth Lister per chiedere perdono e rassegnare le dimissioni.

"Mi scuso per la maleducazione che ho mostrato non facendomi trovare al mio posto per rispondere alla sua domanda. Nei cinque anni in cui è stato un mio privilegio rispondere alle domande per conto del governo ho sempre creduto che dovremmo elevare il livello di cortesia e rispetto nel rispondere. Mi vergogno per non essere stato al mio posto, e di conseguenza offrirò al primo ministro le mie dimissioni con effetto immediato" , ha dichiarato Bates prima di uscire dalla Camera.

Ma le dimissioni del ministro sono state respinte all'unanimità da tutta l'Aula.

