Gb, si dimette il ministro per la Brexit

Un colpo alla Brexit e ai negoziati per l'uscita di Londra dall'Unione Europea. Di fatto il ministro con delega alla Brexit, David Davis, ha rassegnato le dimissioni polemizzando con il primo ministro Theresa May e la sua linea morbida nei negoziati per l'addio della Gran Bretagna all'Europa. "La direzione della politica intrapresa da May, nella migliore delle ipotesi lascerà la Gran Bretagna in una posizione debole per i negoziati", ha affermato Davis.

Venerdì scorso lo stesso Davis aveva firmato un accordo con la May per una sorta di negoziato soft in vista dell'uscita dall'Unione europea. Il documento prevede nuove intese doganali con Bruxelles, l'ipotesi di un'area di libero scambio con regole comuni sui beni industriali e sul fronte delle norme per l'agricoltura. L'ala forte del partito conservatore ha considerato questo passo come un tradimento dello spirito del referendum del 2016. Adesso il passo indietro di Davis potrebbe creare una crisi di governo che potrebbe toccare direttamente la May. Il prossimo in pole position per le dimissioni è il titolare del Foreign Office, Borsi Johnson.