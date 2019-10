Gb, trovati 39 corpi in camion dalla Bulgaria: arrestato un 25enne

I corpi di 39 persone sono stati trovati nel container di un camion nell'Essex, Gran Bretagna. Secondo quanto ha riferito la polizia, sembra che il tir provenisse dalla Bulgaria. Le prime informazioni parlano di 38 adulti e di un adolescente, tutti dichiarati morti sul posto, un parco industriale a est di Londra.

" Questo è un tragico incidente in cui un gran numero di persone ha perso la vita" , ha dichiarato la polizia dell'Essex, sottolineando la probabilità che le persone a borso del container fossero migranti, nascosti nel camion per attraversare il confine. Il segretario di Stato per gli Affari interni, Priti Patel, ha dichiarato, secondo quanto riporta la Bbc, di essere "scioccata e rattristata ", mentre il premier britannico Boris Johnson ha twittato: "Sono scioccato da questo tragico incidente nell'Essex. Il mio pensiero va a tutti coloro che hanno perso la vita e ai loro cari ".

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.