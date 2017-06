Gb, uomo col coltello prende ostaggi a New Castle

Ancora paura in Gran Bretagna all'indomani del voto che fa traballare la poltrona di Theresa May: un uomo armato di coltello ha infatti preso in ostaggio diversi impiegato in un ufficio di collocamento di Newcastle.

La polizia è stata allertata alle 8 del mattino (le 9 in Italia). Gli agenti hanno isolato la zona e stanno negoziando col sequestratore. Evacuati anche le case nelle vicinanze e la stazione della metropolitana di Byker. "Verso le 08,20 ho visto tre auto della polizia, due furgoni e gli agenti armati venire qui", ha detto un testimone a Simon Meechan, reporter di un giornale locale che sta twittando dalla zona.

Non si tratterebbe di terrorismo, ma del gesto isolato di un uomo conosciuto nel centro per l'impiego.