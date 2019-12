Genitori vanno a dormire lasciando i figli nella vasca: il più piccolo muore

Tragedia in Florida dove due genitori sono andati a dormire nella stanza accanto lasciando i tre figli a giocare nella vasca da bagno. Il più piccolo, di nove mesi, è scivolato ed è morto affogato. Quando sono giunti i soccorsi il bimbo era già cianotico. I tentativi per salvarlo e la corsa in ospedale non sono serviti a nulla: è morto poco dopo il suo arrivo nella struttura ospedaliera. La tragedia è avvenuta venerdì scorso, 20 dicembre, in una casa di Hobe Sound, in Florida, negli Stati Uniti.

La tragedia

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, e riportato da My Sun Coast, mamma e papà sarebbero andati a letto senza curarsi dei tre figli, che stavano giocando nella vasca da bagno piena d’acqua. Il più piccolo di loro, Cameron, di soli nove mesi, sarebbe però scivolato , senza più riuscire a riemergere. I suoi fratellini, di due e tre anni, non si sarebbero accorti di nulla e avrebbero continuato a giocare. Quando il padre trentenne, Shawn Davis, si è svegliato ed è andato nel bagno, ha trovato il bimbo immerso nell’acqua, già cianotico.

Inutile la corsa disperata in ospedale

L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi che, giunti sul luogo della tragedia, hanno tentato di rianimare il bambino e subito dopo lo hanno portato d’urgenza in ospedale. Poco dopo il suo arrivo nella struttura però, il cuoricino di Cameron ha smesso di battere e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Heather Clifford, la madre di 29 anni, ha raccontato agli investigatori di aver raggiunto il marito in camera e di aver lasciato i tre figli nella vasca a giocare una ventina di minuti. Appena si è distesa sul letto anche lei, come Shawn, si è addormentata.

I genitori adesso rischiano grosso

Gli agenti si sono occupati dei rilevamenti all’interno dell’abitazione dove si è svolta la tragedia. Nei prossimi giorni si sapranno i risultati dell’autopsia effettuata sul corpicino di Cameron per capire la causa certa del decesso. Anche se la dinamica e il racconto dei genitori sembra sufficiente per determinare l’accaduto. Madre e padre rischiano adesso di essere accusati di omicidio. Come ha detto lo sceriffo della contea di Martin, William D. Snyder “Ci consulteremo con la procura sulla possibilità di accusarli penalmente”.

Secondo quanto emerso, non sarebbe la prima volta che i due genitori finiscono nei guai. Il padre era stato fermato per guida spericolata e mancata immatricolazione di veicolo a motore, e il Dipartimento dell’infanzia aveva inviato i poliziotti in quella casa per controllare il benessere dei bambini. I due fratellini sono stati ora presi in custodia dallo stesso dipartimento. Alcuni vicini avevano denunciato la coppia perché i figli più grandi camminavano da soli per il quartiere senza molti vestiti addosso. Cameron, la piccola vittima di questa tragica storia, giorni prima era stato sentito piangere a dirotto.