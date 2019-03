Germania, Brinkhaus (Cdu-Csu) non esclude un cancelliere musulmano

In Germania secondo il leader del gruppo parlamentare Cdu-Csu nel Bundestag, il cattolico Ralph Brinkhaus, non è cruciale la religione a cui appartiene una persona, ma i valori che rappresenta e, pertanto, crede che nel prossimo futuro anche un musulmano potrà diventare Cancelliere per conto della Cdu-Csu, partiti cristiani che attualmente sostengono il governo di Angela Merkel.

Intervistato dall'agenzia di stampa protestante "Idea" Brinkhaus, pur continuando a pensare che il Cdu continui ad essere un Partito popolare, al tempo stesso ha sottolineato che in alcune regioni della Germania solo una frazione della popolazione appartiene ad una chiesa cristiana. "Ecco perché i musulmani che condividono i nostri valori, la dignità umana, la responsabilità personale, la solidarietà e la Legge fondamentale tedesca sono invitati a unirsi al Cdu". Per Brinkhaus, quindi, non è escluso che un musulmano possa essere un candidato del Cdu, "se è un buon politico e rappresenta i nostri valori e le nostre opinioni politiche".

In Germania attualmente ci sono circa 5 milioni di musulmani (il 5% della popolazione totale) e si prevede che entro il 2050 questa percentuale salirà al 20%. La maggioranza (63%) dei musulmani tedeschi è di origine turca e sunnita.

Brinkhaus, nel corso dell’intervista ha affrontato anche la questione se il successo del partito di destra Alternative für Deutschland influenzerà la sua campagna elettorale. "Noi non facciamo offerte agli elettori di Afd, agli elettori Verdi o di altri partiti". Sarebbe inutile "spostare le coordinate della Cdu", ma si trattava di fare una politica ragionevole. "Non mi piegherò né in una direzione né nell'altra", ha dichiarato Brinkhaus.

Il cinquantenne economista, che siede nel Bundestag dal 2009, a proposito della sua fede ha confessato che lui stesso partecipa alla vita cattolica, anche se si non si considera un buon modello perché non partecipa ogni domenica alla Santa Messa. "Il rito cattolico per me è qualcosa di familiare", ha detto Brinkhaus, "e cerco di partecipare regolarmente ai servizi religiosi che offrono le chiese per noi parlamentari a Berlino". Brinkhaus ha elogiato anche l'approccio ecumenico dei cattolici e protestanti che vivono in Germania. Un ecumenismo vissuto che "è buono e spero che continuerà ad evolversi nei prossimi decenni".

Adesso c'è da vedere come accogliere l'apertura all'Islam di Brinkhaus la neo leader federale della Cdu Annegret Kramp-Karrenbauer. La neo presidente (eletta il 7 dicembre scorso come "candidata vicina alle posizioni della Cancelliera Merkel") oltre ad essersi opposta al "matrimonio" omosessuale ed essere contraria all'aborto, ha posizioni rigide sulla religione islamica.

La Kramp-Karrenbauer che, a differenza della protestante Merkel, è cattolica e su posizioni ancora più conservatrici, soprattutto in campo etico, rispetto alla Merkel, ha espresso scetticismo nei confronti di ampi rapporti con la comunità islamica in Germania.